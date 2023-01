Calcio, il Sorrento oggi all’Italia contro l’Angri per riagganciare la vetta. L’appello: “Venite a sostenerci”

“È ancora tempo di derby: arriva l’Angri allo stadio Italia ed il Sorrento ha bisogno di calore e passione. Palla al centro alle 14.30, vi aspettiamo a via Califano”. E’ il post comparso, stamani, 18 gennaio 2023, sulle pagine social del Sorrento calcio. La vittoria nel recupero, infatti, potrebbe consentire ai rossoneri di riagganciare la vetta della classifica, in coabitazione con la Paganese.

Intanto, il Sorrento Calcio 1945 rende noto è stato disposto dal Prefetto di Napoli il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno (cui sarà vietato l’accesso in ogni settore dello stadio). Pertanto, i tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili esclusivamente dai non residenti nella provincia di Salerno il giorno della gara presso il botteghino dello stadio Italia di Sorrento esibendo la carta d’identità in corso di validità. Chiunque residente nella provincia di Salerno abbia già acquistato il biglietto potrà chiedere il rimborso dello stesso presso il medesimo punto vendita.