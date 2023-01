Grande soddisfazione per Ludovico Del Sorbo, classe 2004 che dalla stagione 2020/2021 è in forza al Sorrento: il portiere rossonero infatti sfiderà il Verona Under 19 in amichevole con la Rappresentativa di Serie D in virtù della convocazione ricevuta dal ct Giuliano Giannichedda, un riconoscimento che certifica il valore del ragazzo e la considerazione che ha di lui un ex campione quale è appunto il selezionatore della Rappresentativa (comunicato Sorrento Calcio 1945).