Black out nelle aree collinari, a Trasaella arriva il generatore

Da diverse ore, tante aree della fascia collinare della costiera sorrentina sono al buio a causa di un prolungato black out determinato dal maltempo. Un black out che potrebbe prolungarsi fino alle 10:30 di questa sera.

Per tali motivi, si stanno cercando soluzioni per porre quanto meno un rimedio provvisorio, in attesa del ripristino definitivo del servizio.

Nel borgo di Trasaella, a Sant’Agnello, in questi minuti (sono le 19:15) è in fase di montaggio un generatore che dovrebbe consentire la fornitura provvisoria dell’energia elettrica all’utenza del posto