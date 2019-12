Bicentenario: 31 dicembre, consiglio comunale straordinario

Il 31 dicembre il Comune di Meta compirà 200 anni. Per celebrare il Bicentenario dell’autonomia amministrativa martedì mattina, alle 10:30, per le strade del paese sfilerà la banda musicale “Città di Sorrento” con partenza da Piazza V. Veneto e brevi soste in Piazza S. M. del Lauro e Piazza Casale, fino ad arrivare alla Casa comunale. Qui verrà eseguita la cerimonia dell’alzabandiera sulle note dell’Inno d’Italia.

A seguire, alle 11:00, in Sala consiliare si terrà il Consiglio comunale straordinario dedicato alla ricorrenza, in presenza dell’Amministrazione attuale e di tutti i Sindaci e i Consiglieri che fino ad oggi hanno guidato il territorio metese, e la cerimonia di intitolazione della Sala consiliare al primo Sindaco di Meta, Geremia Porzio.