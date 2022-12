Bergonzoni alle Giornate di Cinema di Sorrento: “Più investimenti per la filiera”

(Servizio e foto di Riccardo Di Martino). Nella giornata di mercoledì scorso, durante le “Giornate Professionali di Cinema” a Sorrento, abbiamo avuto la presenza della senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretaria di Stato al Ministero della cultura, che, con molta felicità e simpatia si è anche fatta fotografare nel set del “photocall” proprio come gli attori.

Subito dopo numerose sono state le interviste e video interviste sia di giornalisti locali che telegiornali nazionali.

Proprio parlando di cinema, tema caldo, e sicuramente tanto atteso, è stato l’approvazione dal Mef, con il parere positivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’arrivo di fondi per quasi 253 milioni di euro destinati alla filiera del cinema, suddivisi in: 25mln per investimenti nelle sale, 113mln ai costi di funzionamento delle stesse, 54mln alla distribuzione e 60mln per attività di attrazione di investimenti internazionali.

Come dichiarato dalla senatrice “Lavoreremo per riportare la gente al cinema e per regalare esperienze sempre più coinvolgenti al pubblico in sala”.