Baci da Meta: le foto premiate

La festa di San Valentino ha assunto un sapore ancora più dolce a Meta ove la Pro Loco Terra della Sirene, con il patrocinio del Comune di Meta, ha promosso per celebrare il giorno dell’amore il contest fotografico sui principali social media “Baci da Meta”, un concorso fotografico avente ad oggetto il tema dell’amore in tutte le sue forme, ma con in comune un unico scenario, un’unica origine: la bellissima Meta. L’iniziativa promossa dal Presidente della Pro loco Luigi Russo ha fatto breccia nel cuore dei metesi che hanno partecipato numerosissimi con grande entusiasmo. Le fotografie risultate vincitrici sono “Un bacio nel tempo” di Marianna Di Martino, che ritrae il papa’ Luigi Di Martino, grande Innamorato di Meta, nell’atto di tramandare poco prima della scomparsa l’amore per il territorio al suo Nipotino delineando il bacio perfetto tra passato e futuro; e la foto di Lauro Castellano “Festa di Santa Lucia” che rappresenta l’antico Ceppone di Santa Lucia ardere nell’omonimo rione unendo i cuori dei tanti metesi che ogni anno rispondono alla chiamata della sua luce. Le fotografie vincitrici saranno premiate nel corso di un evento pubblico con i premi messi a disposizione dai ristoranti Tico Tico e La Conca che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Marianna Di Martino