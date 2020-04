Appello di Sagristani: quando i test sierologici? Bilancio: ogni euro a favore di famiglie e lavoratori

Il Sindaco di S. Agnello, Piergiorgio Sagristani, lancia un appello per avere test sierologici e si impegna a sostenere cittadini ed imprese in difficoltà mediante la predisposizione del prossimo bilancio comunale. Nel documento contabile, dice il Sindaco, saranno tagliate tutte le spese non necessarie rispetto all’emergenza sanitaria ed economica che si sta vivendo, mentre tutte le risorse utili saranno destinate al sostegno di cittadini ed imprese. Ecco cosa ha scitto il primo cittadino di S. Agnello:

Penso che dopo quasi 2 mesi in cui i nostri cittadini con grande responsabilità, recependo le misure di contenimento, sono rimasti a casa per bloccare la diffusione del virus

ora vogliono sentire da parte delle autorita’ preposte quando sara’ data la possibilita’ ai laboratori d analisi che sono da tempo pronti di effettuare test sierologici non rapidi per valutare le igg e igm anti covid 19 di massa

e poter fare una vera e propria anagrafe sierologica della cittadinanza per tracciare gli immuni e i non immuni, quando verranno attivate le unita territoriali anticovid per rapidizzare i tamponi

quali sono le misure per poter fare uscire in sicurezza i bambini che sono i piu danneggiati psicologicamente dall isolamento, quali provvedimenti e incentivi economici reali per i settori piu danneggiati come quelli del Turismo , della Navigazione, dei stagionali,ristorazione, extra alberghiero, commercio,lavoro autonomo,ncc e tanti altri!

Da parte nostra come amministrazione comunale gia’ stiamo predisponendo un bilancio che copra le tante minori entrate e tagli ogni tipo di risorsa per spese non necessarie e destini fino al ultimo euro possibile per un aiuto alle famiglie, alle attivita’, ai lavoratori!! Un abbraccio a tutti