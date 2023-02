Al via il Francofil Festival Théâtre

Il Francofil Festival Théâtre di Napoli è un evento internazionale di teatro scolastico in lingua francese, giunto alla sua 26ª edizione.

Nel febbraio 2020, con la pandemia alle porte, ha festeggiato i suoi 25 anni di vita. Esso si inserisce in una rete internazionale di teatro ed educazione: « ArtDraLa », che conta sui cinque continenti, numerosi festival internazionali di teatro e quello di Napoli è tra i primi della rete. In territorio campano Francofil opera in collaborazione con Agita Teatro e ne condivide le finalità pedagogiche attraverso il Teatro di comunità.

Ogni anno, la città diventa luogo d’incontro, di scambio, di condivisione, di emulazione artistica intorno alla pratica teatrale in lingua francese e nella lingua madre dei diversi partecipanti. Quest’anno Francofil sarà all’Institut Français, ma anche al Nuovo Teatro Sanità, così da radicare ancor maggiormente la rassegna nel territorio partenopeo

Negli anni, il Festival ha accolto giovani provenienti dalla Francia, dal Belgio, dal Lussemburgo, dalla Spagna, dalla Romania, dalla Polonia, dall’Ungheria, dalla Bulgaria, dai paesi ex Jugoslavia, dalla Moldavia, dalla Russia, dal Marocco, dall’Egitto, dal Messico, dal Canada (Québec)… In questa edizione sono di scena il Canada , la Francia e alcune troupe del nostro territorio.

E così, i giovani dai 14 ai 20 anni si ritrovano ad essere spettatori e attori, in un’interazione costante tra teatro e lingua straniera:

Spettacoli in lingua francese, performance in lingua madre, spettacoli di attori professionisti, laboratori teatrali.

Inoltre, anche quest’anno l’esperienza della rassegna si arricchisce anche di un percorso di formazione per i docenti stranieri e campani.

Napoli è dunque la scena dove si compie un’esperienza artistica, educativa e umana di una ricchezza ineguagliabile.