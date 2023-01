Al Marone il Label di lingua francese: la consegna ufficiale da parte del console francese

La ds Arpino: “Un riconoscimento prestigioso per la proiezione internazionale dei nostri studenti”

Oggi il Publio Virgilio Marone è in festa. Il liceo ha accolto il console di Francia, Lise Moutoumalaya, per la consegna ufficiale del Label France Éducation International, un riconoscimento di eccellenza conferito dall’Institut Français Italia. In Italia solo undici scuole ne sono insignite, e il liceo diretto da Immacolata Arpino è l’unico nel Sud Italia ad avere il titolo.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – spiega la dirigente scolastica -. Mentre percorriamo le sperimentazione su altri indirizzi di studio, continuiamo a rafforzare e a valorizzare le risorse interne e i metodi di insegnamento e di apprendimento che rappresentano i pilastri del nostro modus operandi. L’intera comunità scolastica è in festa e l’accoglienza al console ha rappresentato un’occasione di gioia, confronto e apertura per tutta la comunità scolastica, che lavora con impegno per costruire una scuola orientata al futuro”.

Presenti all’evento di giovedì mattina, oltre al console francese, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, Ettore Acerra, la delegazione dell’Institut Français Italia composta da Cécilia Goloboff e Philippe Grangé, e Stefania Montesano dell’Usr. Durante la cerimonia della consegna del Label, sono state illustrate le azioni di promozione della lingua Francese e si è tenuta una breve rappresentazione teatrale allestita durante il laboratorio in lingua. Inoltre, sono stati consegnati i diplomi Esabac, Certilingua e Dalf C1 dalle delegazioni If e Usr. In seguito, si è acceso un vivace confronto grazie alle domande degli studenti al console Moutoumalaya. Infine, gli astanti si sono spostati presso la sede del comune di Meta, ricevuti del sindaco Giuseppe Tito.