AIParC Vico Equense. Un webinar sulle epidemie in Campania

Sabato scorso il Centro territoriale di Aiparc – Vico Equense si è presentato all’Associazione Nazionale attraverso il webinar “Epidemie in Campania: morbi antichi e moderni”. L’evento è stato patrocinato dalla Città di Vico Equense. L’incontro, che ha riscosso successo in termini di partecipazione e interesse, ha toccato, indagato e approfondito aspetti storici, filosofici e scientifici del tema in esame. Dopo il commovente momento degli inni, ha preso il via il convegno, con i saluti della presidente del centro territoriale di Vico Equense, Giovannamaria Maglio, e della presidente nazionale Irene Tripodi. Ha, poi, preso la parola il sindaco Andrea Buonocore, lanciando un messaggio di speranza affinché iniziative culturali propositive possano traghettare la città verso un periodo più florido e felice. A seguire, si sono succeduti gli interventi di Raffaele Cioffi, reumatologo dell’Asl Napoli 3 Sud, Giovanni Scala, ricercatore e ad di Hosmotic Srl, Maria Albanese, esperta in Conservazione dei beni culturali, e Stefano Perrella, docente di Filosofia e Storia. A moderare il webinar, Mena Caccioppoli, coordinatrice delle commissioni Aiparc del centro territoriale di Vico Equense. Ha chiuso l’incontro la presidente nazionale Irene Tripodi.