L’esperienza Sorrento sul sito di Sky TG24: l’ambiente per il rilancio del turismo sostenibile

L’esperienza di Sorrento

Tra le roccaforti del turismo italiano che più si sono mosse nella ricerca di un nuovo modello turistico, una delle esperienze più significative è quella del Comune di Sorrento. Qui, di turismo si vive: l’87% delle famiglie del luogo lavorano in questo settore. Come nel resto d’Italia, i dati del 2021 rispetto a quelli del 2020 fanno ben sperare. Se nei primi 12 mesi di pandemia si è registrato un calo del 60% sugli arrivi (-90% quelli degli stranieri), lo scorso anno la cittadina costiera del Golfo di Napoli è tornata a crescere rispetto al 2020. Gli arrivi dall’estero hanno segnato un +150%. Così anche gli spostamenti dall’Italia, con un +50%. Non ancora ristabiliti i livelli pre-pandemia: pochi gli inglesi, i tedeschi e gli americani, da sempre affezionati visitatori di Sorrento. Le prospettive per la prossima stagione autorizzano però a guardare al futuro con ottimismo, come sottolinea il sindaco della città Massimo Coppola: “Le prenotazioni per la prossima stagione non mancano”, anche dai tradizionali mercati che sono venuti a mancare durante gli ultimi anni, “come Regno Unito, Stati Uniti e Germania”. Ma Sorrento ha approfittato dell’emergenza sanitaria per ricostruire il suo modello di turismo, mettendo in campo, spiega Coppola, una “massiccia attività di marketing territoriale, sia all’estero che nei confini nazionali”. Il cambio di passo è anche visivo: nel luglio 2021 per promuovere la città è stato lanciato un nuovo logo, sotto la creazione artistica di Mauro Ferrari, con il nuovo slogan “Sorrento Aspetta Te”.