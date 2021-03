Vico Equense. “Potenziare il Piano vaccinale”. Maffucci e Staiano scrivono al Sindaco

I consiglieri Rossella Staiano e Ciro Maffucci chiedono il potenziamento del Piano vaccinale sul territorio. Lo hanno fatto con una lettera inviata al primo cittadino che di seguito pubblichiamo

Con la diffusione del Piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale;

Il documento fissa le linee operative per completare al più presto la campagna vaccinale.

I due pilastri per condurre una rapida campagna sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l’incremento delle somministrazioni giornaliere;L’obiettivo è di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre, triplicando così il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane, pari a circa 170 mila.Tre sono le linee operative della campagna:

Approvvigionamento e distribuzione, attraverso costante contatto della struttura commissariale con tutti gli stakeholder.

Monitoraggio costante dei fabbisogni con interventi mirati, selettivi e puntiformi sulla base degli scostamenti dalla pianificazione.

Capillarizzazione della somministrazione, incrementando la platea dei vaccinatori e il numero di punti vaccinali. Verrà dato impulso all’accordo per impiegare medici di medicina generale (fino a 44 mila), odontoiatri (fino a 60 mila), medici specializzandi (fino a 23 mila). Si potrà far ricorso – tramite accordi in via di finalizzazione – anche ai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai medici competenti dei siti produttivi e della grande distribuzione, oltre che ai medici convenzionati ambulatoriali e ai farmacisti. Proseguirà, se necessario, l’assunzione di medici e infermieri a chiamata, in aggiunta agli oltre 1700 già operativi. In caso di emergenza scenderanno in campo anche team mobili. Capitolo a parte è quello del potenziamento della rete vaccinale esistente che conta attualmente 1733 punti vaccinali (dato in crescita). Per l’allestimento di nuovi centri potranno eventualmente essere utilizzati siti produttivi, le aree della grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni e della Conferenza Episcopale Italiana;

Visto che anche i sindaci dei sei comuni, da Vico Equense a Massa Lubrense e i responsabili dell’Asl Na3 Sud si sono posti l’obiettivo di rendere la Penisola sorrentina Covid Free entro luglio. Per farlo ipotizzano di vaccinare gli abitanti della Penisola anche di notte.

