Vico. Ciro Maffucci: decoro urbano e soluzioni dal Comune, ma guardate queste foto

L’assessore Ciro Maffucci ha pubblicato stamattina il post che riportiamo di seguito

Per ottenere degli obiettivi comuni e raggiungere un cambiamento ci vuole lo sforzo di TUTTI.

Qualche settimana fa, per restituire decoro all’area nei pressi dell’ospedale, abbiamo rimosso i cassonetti per il recupero degli indumenti in via Caccioppoli. L’idea di fondo sicuramente non era quella che si può vedere in foto (auto in sosta). Anzi, al più presto collocheremo una panchina e dei vasi con i fiori perché ci siamo resi conto che lasciare quello spazio libero ne danneggerebbe ulteriormente l’immagine.