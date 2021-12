ValorizzanDO, il nuovo progetto figlio di politiDO per la valorizzazione locale

Nel mondo che corre veloce, dove diviene di vitale funzione la corretta comunicazione da parte degli enti per accorciare il rapporto tra le istituzioni e cittadini nasce valorizzanDO, nuovo progetto figlio di politiDO, l’agenzia di Marketing politico ideata dai 2 giovani imprenditori napoletani Pasquale Incarnato e Mattia Travaglione.

Valorizzando si struttura come realtà volta ad affiancare le istituzioni locali nella necessaria attività di promozione territoriale. In un paese che trova difficoltà nel digitalizzarsi (l’Italia è in fondo alla classifica europea, purtroppo), risulta sempre più vitale che le amministrazioni locali si affianchino di alte competenze in grado di diffondere e quindi valorizzare quanto di buono vi è sui territori.

Ci si trova sempre più spesso di fronte a brillanti iniziative locali e di interesse pubblico che, però, restano quasi del tutto sconosciute a causa di una non promozione. Tutto ciò, senza dubbio, può avere risvolti negativi sulla possibilità attrattiva di tantissime straordinarie città italiane che restano, invece, isolate. Gli investimenti non ci sono, molte volte, perché gli investitori non conoscono queste realtà locali, non perché non vogliono.

È proprio in questo contesto che nasce ValorizzanDO, con un unico obiettivo: promuovere il territorio attraverso azioni mirate di marketing (soprattutto digitale) che dia nuova linfa ai Comuni!

“Siamo certi, con cognizione di causa dopo molti progetti, che le strategie di marketing applicate ai territori, grazie al necessario apporto del digitale, possano fare da volano per il rilancio dei territori e la inestimabile valorizzazione delle attività locali, a partire dal turismo” dichiarano Pasquale Incarnato e Mattia Travaglione parlando del loro progetto.