UnMareDiBene: la storia di un imprenditore peninsulare virtuoso

Parte da Piano di Sorrento la storia di un imprenditore virtuoso che ha reagito al lockdown con un’azione solidale. La campagna si chiama #unmaredibene ed è l’iniziativa autonoma, ideata e promossa dalla YouKnow! s.r.l. con l’Agenzia di Comunicazione Akmaios, per combattere la crisi del turismo e aiutare la Croce Rossa Italiana nelle operazioni di soccorso contro il Covid-19.

Il settore è quello delle escursioni via mare in cui la YouKnow! s.r.l. di Enrico Manzi ha un’esperienza decennale. Tornare a viaggiare via mare si può: l’escursione in barca, infatti, garantisce la selezione e la privacy necessarie; ma non per questo la YouKnow! vuole incentivare le prenotazioni a brevissimo termine in cui c’è incertezza e paura. Con #unmaredibene è possibile pre-acquistare entro il 30 Maggio uno degli oltre 54 tour attivi in Italia, in Grecia e, molto presto anche in Croazia, da usare tranquillamente fino al 31 Ottobre 2021. Intanto l’azienda carottese, che ha un business ormai europeo, garantisce che il 20% del ricavato raccolto entro il 30 Maggio sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, la quale sta effettuando operazioni di soccorso e supporto logistico in tutta Italia contro l’emergenza coronavirus.

Tra le destinazioni utilizzabili per questa stagione o per l’anno prossimo ci sono la Campania, la Sicilia, la Puglia, le Cinque Terre, Venezia, Santorini, Creta, Naxos e tanto altro. Un’iniziativa che fa tornare la voglia di viaggiare, aiuta il settore turistico e contribuisce alla lotta contro il Covid-19. Tutti i dettagli della campagna sono consultabili online su: http://www.youknowboat.com/un-mare-di-bene