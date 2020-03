Sospetto di coronavirus all’Ospedale S. M. delle Misericordie di Sorrento. Si tratta di una straniera che è stata per qualche tempo a Milano. La donna è stata posta in isolamento. Il tampone è stato inviato per l’esame al Cotugno di Napoli, ospedale specializzato per le malattie infettive. Si attende l’esito. Dopo questa verifica si decide. Tutto rientra in caso di esito negativo, se positivo, invece, saranno seguiti i protocolli previsti.