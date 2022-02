Tito: tutta la Penisola sostenga Sagristani in Parlamento

Giuseppe Tito, sindaco di Meta, rilancia l’impegno del territorio a favore della candidatura di Piergiorgio Sagristani per il Parlamento. ” Credo che il sindaco di Sant’Agnello rappresenti la necessaria sintesi per esprimere una presenza del territorio in Parlamento. Io, mi impegno a sostenerlo, a prescindere da ogni altra considerazione che non sia la rappresentanza territoriale. Così come ringrazio tutti coloro che mi stanno sostenendo per la Città Metropolitana nella medesima ottica. E colgo l’occasione per esprimere la mia personale gratitudine al sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, che ha voluto dare manforte alla mia candidatura”.