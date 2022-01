Tito: Meta, lunedì si torna a scuola

Il sindaco di Meta, nel corso di una diretta facebook, ha annunciato per lunedì prossimo il rientro in classe per materna, elementari e medie presenti sul territorio comunale. Mentre per Liceo Marone la ripresa è fissata per il 21 gennaio. Allo stesso tempo il sindaco ha detto che all’istituto Buonocore-Fienga si registrano più di 70 casi tra gli alunni, 46 positivi e 27 contatti stretti. Ci sono, inoltre, 10 positivi tra docenti, 2 personale Ata, e 8 contatti stretti. Il Sindaco, in ogni caso, ha ribadito dubbi e perplessità sulla riapertura, dicendo che avrebbe preferito una pausa di almeno due settimane. Giuseppe Tito da ultimo ha ribadito che a Meta ha chiuso tutte le attività extrascolastiche non necessarie, a partire da scuola calcio, palestre, catechismo ed animazione parrocchiale.