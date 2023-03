Terminati i lavori. Riaperta la Mortora – S. Liborio

Sono terminati i lavori di adeguamento della fogna pluviale in Via Mortora San Liborio, a Piano di Sorrento. La strada è stata definitivamente aperta alla normale circolazione già nella serata di martedì. Il dispositivo di viabilità ora in vigore nel centro della città, infatti, è tornato quello tradizionale.

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Piano di Sorrento, l’avv. Anna Iaccarino, al termine degli interventi ha sottolineato: “Sono stati effettuati lavori di assoluta importanza, che ormai non erano più rinviabili e che, ci si augura, portino miglioramenti sotto diversi profili, a iniziare da quello ambientale. Come Amministrazione abbiamo seguito i lavori con impegno e presenza ad iniziare dal nostro Sindaco Salvatore Cappiello, che ha seguito in prima persona l’andamento delle operazioni. Siamo tutti consapevoli che l’avvio delle lavorazioni e l’apertura del cantiere hanno causato, nel corso delle ultime settimane, dei disagi per quanto concerne la viabilità interna. Ringraziamo tutti per la sensibilità e la comprensione mostrate quotidianamente”.