Targhe alterne: al via l’8 aprile nel week-end. Dal I° giugno tutti i giorni. Parla il sindaco di Vico

“Grazie alla guida autorevole del Prefetto di Napoli che ha sin da subito istituito un tavolo tecnico per le problematiche legate alla viabilità, è emersa la necessità di adottare due provvedimenti importantissimi: il traffico su targhe alterne in Penisola Sorrentina e il divieto di accesso dei mezzi pesanti” ha dichiarato il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello

“Abbiamo tutti concordato – ha proseguito il primo cittadino – che fosse necessaria l’introduzione di misure urgenti per mitigare le conseguenze derivanti dai grossi volumi di traffico che attraversano i centri urbani dei comuni della Penisola, a causa dei quali si generano intasamenti della circolazione veicolare non coerenti con le esigenze delle mobilità locali e del benessere dei residenti. Ma soprattutto, i continui rallentamenti e blocchi della circolazione finiscono per danneggiare le attività turistiche e l’indotto collegato al turismo“.

“L’ordinanza – ha concluso Aiello – è stata studiata anche per evitare che i mezzi pesanti circolino senza una regolamentazione specifica, generando problemi alla circolazione e un impatto negativo all’immagine di una cittadina a vocazione turistica. I mezzi pesanti non potranno circolare, ad eccezione dei veicoli adibiti al carico e scarico merci con portata non superiore alle 3,5 tonnellate, dei mezzi di trasporto pubblico, dei bus turistici, taxi e veicoli presi a noleggio con conducente.

Uno sforzo notevole ma necessario per preservare l’immagine turistica della Penisola Sorrentina, tutelando così luoghi di altissimo pregio storico, artistico, ad alta valenza ambientale e paesaggistica”.

Il provvedimento interesserà la SS145 dalla galleria di Santa Maria di Pozzano fino a Sorrento dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e osserverà un calendario ben preciso:

dall’8 aprile al 31 maggio, tutti i venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi;

dal 1 giugno al 30 settembre, tutti i giorni.

Con questo provvedimento l’obiettivo è rendere l’unica via d’accesso su gomma della Penisola più scorrevole e sicura, senza gravi conseguenze soprattutto nei prossimi mesi in cui si concentrerà il flusso turistico per tutta l’Estate.