Stabiaequa. Longobardi alla conferenza stampa

Stamani intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della Stabiaequa, Half Marathon di 21 km giunta alla seconda edizione e che si svolgerà domenica 2 febbraio da Castellammare di Stabia a Vico Equense e ritorno, il Consigliere Regionale della Campania, Alfonso Longobardi, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Si tratta di un evento straordinario che coniuga sport, salute, benessere, valorizzazione turistica e funge da grande attrattore per il nostro meraviglioso territorio. Abbiamo, da Castellammare di Stabia alla Penisola Sorrentina, bellezze paesaggistiche e naturalistiche da far invidia al mondo intero e iniziative come la Half Marathon della Stabiaequa costituiscono un grande volano per attrarre sportivi, visitatori e turisti. Ringrazio i promotori, in particolare l’amico Andrea Fontanella, che da anni si impegnano per promuovere attraverso iniziative podistiche e sportive la nostra terra. Inoltre in sinergia con i due Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, per l’edizione 2020, è stata programmata una tre giorni di eventi collaterali alla maratona ed all’insegna della prevenzione, della cura, del benessere e della salute. Sono certo che l’edizione 2020 sarà un grande successo come già dimostrano gli atleti iscritti alla gara che hanno superato le 1000 unità. Siamo come Regione Campania al fianco degli organizzatori e credo che in futuro la Stabiaequa possa e debba essere inserita nel circuito ufficiale degli eventi sportivi di rilievo regionale. Difendiamo e valorizziamo la nostra terra e i più sentiti complimenti vanno agli organizzatori che pure tra mille difficoltà oggettive e burocratiche riescono a organizzare iniziative sportive di rilievo nazionale e non solo».