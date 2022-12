È Natale se doni

E’ Natale se doni…

È questa la denominazione che la Coop Cerchi d’Acqua ha voluto dare all’iniziativa di solidarietà da essa promossa in occasione di questo Natale.

Trattasi di una raccolta fondi finalizzata prioritariamente a sostenere Casa Rut di Caserta, una realtà di prima accoglienza , un luogo dove vengono accolte tutte le giovani donne migranti, sole o con bambini, che fuggono da situazioni di grande difficoltà e soprattutto dallo sfruttamento sessuale. L’iniziativa , inoltre, si è voluta arricchire di un’ulteriore valenza : la cooperativa ha voluto acquistare la pasta ,che verrà usata per la raccolta fondi , presso un’impresa giovanile che vanta ,a sua volta , una storia sociale: il pastificio Il Mulino di Gragnano. Il perché di tali scelte?Perché’ Cerchi d’Acqua ha tra i propri fini statutari la valorizzazione dei giovani , la promozione e la tutela delle donne e dei minori, la sensibilizzazione della comunità verso i temi della solidarietà e del bene comune. La dottoressa Di Palma Lisa, vicepresidente di Cerchi d’Acqua ,spiega: “ Se intenderete sostenere quella che è la prima delle tante iniziative di solidarietà che, come cooperativa, intendiamo proporre da qui al futuro, ne saremo molto felici !Potrete tranquillamente prendere contatti con me o direttamente con Cerchi d’Acqua e vi sarà data ogni altra delucidazione a voi gradita. Sosteneteci perché credo molto nel potere della solidarietà! Ci credo perché mi porto dentro il grande insegnamento e la toccante testimonianza del mio nonno materno: il bene che si fa torna sempre e si irradia nel mondo proprio come fanno quei cerchi d’acqua che hanno ispirato la vision e la mission della nostra cooperativa. Ciascuno di voi , dunque, sostenga la nostra iniziativa perché….E’Natale se don