Sorrento. Turista messicana trova e restituisce il portafoglio al sindaco Coppola

Si chiama Ana Paola Amaya ed è una musicista messicana ospite in questi giorni a Sorrento. E’ stata lei ad avere ritrovato il portafogli del sindaco, Massimo Coppola, smarrito nella serata di ieri. Al primo cittadino, la turista ha espresso tutto il suo entusiasmo per le bellezze, la cultura e l’offerta enogastronomica di Sorrento, dove è arrivata nei giorni scorsi dopo un lungo tour per l’Italia, tra Roma, Milano, Firenze, Napoli e Venezia. Dal sindaco Coppola, oltre agli speciali ringraziamenti per il gesto, anche l’invito a ritornare presto a Sorrento per apprezzare, con più tempo a disposizione, tutte le attrattive che la città può offrire.