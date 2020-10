Sorrento. “Mai chiuso il Pronto Soccorso”. Lo dice il Direttore sanitario, Giuseppe Lombardi

“Mai chiuso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sorrento”. Lo ha detto il Direttore sanitario del “SM delle Misericordie”, dottor Giuseppe Lombardi, interpellato dal nostro giornale dopo che si è diffusa la notizia di uno stop del servizio.

“Non è assolutamente vero” ha detto Lombardi, “il servizio di Pronto Soccorso non è mai stato interrotto nel corso della giornata. Basta guardare i verbali che confermano gli accessi ed i servizi prestati agli utenti.

Per un breve periodo, non superiore ai 30 minuti, c’è stata una sanificazione dei locali che, in ogni caso, non ha interrotto la prestazione delle cure. Pertanto, in un momento come questo, di particolare difficoltà, invito tutti a verificare fatti e circostanze al fine di evitare la diffusione di preoccupazioni incontrallate nelle comunità già messe a dura prova dall’emergenza sanitaria”.