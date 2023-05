Sorrento. “La Costiera dell’incanto”. Raffaele Lauro presenta l’opera di Vincenzo Esposito. Venerdì, 26 maggio, ore 17.30, sala consiliare

Il Lions Club Penisola Sorrentina ha organizzato, a Sorrento, venerdì 26 maggio 2023, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare “Torquato Tasso” del Palazzo Municipale, l’attesa manifestazione culturale di presentazione dell’opera storica sulla costiera sorrentina del professor Vincenzo F. R. Esposito, dal titolo “La Costiera dell’Incanto”, edita, nel 2022, dalla Casa Editrice “La Città del Sole”, pagg. 320. Dopo la rituale cerimonia di presentazione dei Lions, prenderanno la parola il presidente del club, avv. Antonio Maria Di Leva, il sindaco di Sorrento, avv. Massimo Coppola, e il presidente del III Circ. Distretto 108, Rossana Bifulco, per i saluti istituzionali di benvenuto. Il dibattito sarà introdotto dal giornalista Antonino Pane, con un’intervista all’Autore. Leggeranno brani scelti il poeta Luigi Leone e la socia Emmanuela Raiola. Gli intermezzi musicali saranno affidati ai maestri Pierluigi Esposito e Michele Colonna, i quali, con chitarra e mandolino, eseguiranno le più belle canzoni dedicate a Sorrento. Interverranno, in qualità di relatori, la professoressa Maria Rosaria Pirro Titomanlio e lo scrittore Raffaele Lauro, che terrà le conclusioni sull’opera. L’intervento del governatore del Distretto 108, Franco Scarpino, concluderà la serata. Per eventuali prenotazioni di partecipazione, rivolgersi alla segreteria organizzativa: 335 5421011