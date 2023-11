Scomparsa Natalina Corcione, il cordoglio di Raffaele Lauro per il Dott Michele Maresca

Il Senatore Raffaele Lauro ha inviato un commosso messaggio di cordoglio al Dottor Michele Maresca per la scomparsa della mamma, Dottoressa Natalina Corcione, nella giornata di ieri. I funerali sono per questa mattina alle ore 9.30 nella chiesa di Mortora

Carissimo e amatissimo Michele, la notizia della scomparsa della Tua adorata mamma Natalina, mi addolora profondamente. Sono vicino, con tutto il mio affetto, a Te e ad Angela, nonché alla famiglia tutta, in questo triste momento di distacco terreno da una persona umanamente insostituibile, come donna, come moglie, come madre, come nonna e come professionista pediatra, nella cura sempre amorevole dei bambini. Conservo la memoria di una dolcezza infinita, soave, tenera, dotata sempre di maternale amorevolezza verso tutti, in particolare nei nostri incontri, quando ci confrontavamo sul Tuo sempre brillantissimo percorso di studi e sulle Tue ereditate passioni musicali, presagendo il Tuo eccellente futuro professionale, che si è poi inverato, come nei nostri comuni auspici. Mi stringo a Te, Michele carissimo, con un fraterno e forte abbraccio e piango con Te la morte di Tua madre, nel conforto della nostra fede cristiana e nella certezza che Natalina risplenderà nella luce eterna della gloria di Dio. Tuo, Raffaele Roma, 2 novembre 2023