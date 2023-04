Sagristani: forza Claudio, siamo con te. Si alla libertà d’opinione, no alla violenza bruta

Il Sindaco di S. Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha postato su facebook un ulteriore commento sull’aggressione subita dal responsabile del WWF_Terre del Tirreno, Claudio d’Esposito

Oggi ho risentito l’amico Claudio D’Esposito, presidente del WWF-Terre del Tirreno. In questi giorni mi sono più volte sentito con lui per ribadirgli la totale vicinanza umana, personale ed istituzionale dopo l’aggressione che ha subito. Gli ho detto che appena sarà nelle condizioni di poter uscire da casa lo porterò in quella che è ormai diventata la sua seconda casa “l’Oasi in città”, il parco verde che Claudio, per volontà del Comune, ha contribuito fattivamente a realizzare in pieno centro cittadino. Un esempio di recupero del verde e valorizzazione della biodiversità che, oltre a restituire un’area di pace e relax a favore di residenti e turisti, ha ottenuto riconoscimenti importanti e qualificati. Con Claudio su taluni temi abbiamo avuto visioni diverse, ma la diversità di opinioni è una ricchezza da valorizzare e mai e poi mai da reprimere con la violenza bruta. Al di là dei profili di natura penale che seguiranno il loro corso, credo che la persona responsabile di questa follia, che è cittadino di S. Agnello, debba riconsiderare la propria azione, chiedere scusa a Claudio, anzitutto, ed alla comunità per ciò che ha fatto. Intanto, Forza Claudio, siamo con te e resteremo con te, sempre.