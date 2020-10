Sagristani ” Altri 5 positivi”. Allarme Asl: difficile tracciare i contatti

Altri 5 positivi a S. Agnello, lo ha detto il sindaco Piergiorgio Sagristani in un post su facebook in cui fa anche il punto sulla situazione complessiva dell’emergenza sanitaria

Cari concittadini vi devo comunicare la positivita ‘ al covid 19 di altri 5 nostri cittadini’ 3 asintomatici e 2 paucisintomatici !

La situazione sanitaria e’ complicata, ieri sera a margine della riunione che abbiamo tenuto come Sindaci della Penisola abbiamo sentito il direttore generale dell Asl na3 ing Gennaro Sosto il quale ci ha riferito che visto l’alto numero di contagiati il tracciamento dei contatti stretti sta diventando molto difficile per la carenza di risorse umane e l’alto numero di tamponi da processare e si sta verificando una forte criticità per reperire posti letto in sub intensiva che ha determinato per la presenza di piu di 30 covid positivi sia nel Pronto Soccorso di C Mare che di Nola ..la decisione da oggi di riconvertire l’intero presidio di Nola a centro Covid!

Per cui la situazione sta diventando critica sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico sociale ed ed e’ difficile rendere compatibili le due esigenze !

Per cui invitiamo tutti alla massima prudenza ed al rispetto delle norme di distanziamento per bloccare quanto piu possibile la diffusione del virus, allo stesso tempo noi sindaci ci stiamo incontrando per fare sinergia e mettere in campo per quel che possiamo misure economiche a favore delle categorie piu disagiate dall emergenza da covid 19!

Siamo vicini ai nostri cittadini e insieme supereremo questo difficile momento!