S. Agnello. Stazione Circum: al via demolizione e ricostruzione

Sono partiti i lavori per la demolizione e ricostruzione della Stazione Circum di Sant’Agnello. L’intervento, appena iniziato, dovrebbe concludersi tra i 12 ed i 18 mesi.

L’iter per arrivare a questo risultato è stato particolarmente lungo e complesso. Il Comune ha votato ed ottenuto dalla Regione Campania una modifica al PUT. La stazione, infatti, rappresenta un’opera di valore storico, inaugurata nel 1948 su progetto di uno dei massimi esponenti dell’architettura del periodo fascista, l’architetto Marcello Canino.

Anche per queste ragioni c’è la necessità di rispettare fedelmente i prospetti originari, come ha previsto dalla Soprintendenza.

Per tutto il periodo in cui l’area sarà interessata dai lavori, la stazione continuerà a funzionare regolarmente. E’ stata allestita una scala laterale con la biglietteria ricavata in uno spazio laterale.