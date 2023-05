S. Agnello. Contestazioni per l’indennità di carica: Clara Accardi assolta. Sagristani: denunciata anche dal candidato sindaco avversario. Un’autentica carognata: diffidate dai finti buoni

Clara Accardi, consigliere comunale uscente, è stata assolta per contestazioni relative alla percezione dell’indennità di carica per gli anni in cui ha ricoperto la carica di vice sindaco. I giudici hanno stabilito che il fatto non sussiste. Un’assoluzione piena. La notizia è stata divulgata questa mattina dal sindaco Piergiorgio Sagristani dal proprio profilo facebook.

“Fu un’autentica carognata – ha scritto il primo cittadino – ma la verità alla fine vince sempre”.

E, poi, entrando nel merito della vicenda

“Alcuni anni fa’, durante il mio precedente mandato di Sindaco, alcuni consiglieri comunali di opposizione, tra cui l’ attuale candidato sindaco della lista Sant’ Agnello Autentica, dopo aver fatto un’interrogazione consiliare, denunciarono penalmente alla procura della repubblica di Torre Annunziata Clara Accardi, all’ epoca mio vice sindaco, per una vicenda riguardante il suo lavoro a tempo determinato e l’indennità di carica! In seguito a questo esposto si aprì un procedimento penale a carico di Clara, che gia’ stava passando un momento di grande difficoltà per motivi familiari, che ha portato a un processo che e’ durato anni!”

“Il processo – ha proseguito Sagristani – poi ha dimostrato la totale estraneità di Clara ai fatti contestati e alla fine alla sentenza di assoluzione con formula piena perche” il fatto non sussiste!

E, poi, la stoccata agli avversari politici “questa vicenda dimostra, in primis, che i processi si fanno nei tribunali e non sui social o con i media e fino a sentenza di terzo grado c’e’ sempre la presunzione di innocenza! Ma ci ha anche insegnato a diffidare dai falsi buoni e umili di facciata che poi interiormente sono altro! Mi dispiace tanto perche’ forse questa vicenda con tutto lo stress che ha portato ha convinto Clara a non ricandidarsi! Ma le faccio i complimenti per aver saputo tenere in questi brutti momenti sempre la testa alta! Alla fine tutto si e’ risolto …..ma senza dubbio possiamo ben dire che fu…un’AUTENTICA CAROGNATA!”.

