S. Agnello. Centro arte e socialità in centro. Presentazione progetto al Comune

Sant’Agnello si prepara a una grande rivoluzione. Scrive il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani sul proprio profilo Facebook per annunciare la presentazione del progetto per realizzare un centro di arte, socialità e cultura nei locali che oggi ospitano la scuola media “Gemelli” e che saranno liberati dal nuovo edificio scolastico che sta per sorgere in via dei Gerani.

Il sindaco ha scritto: “abbiamo l’onore di presentarvi domani, giovedì 4 maggio, al Comune ( ore 17.30 nella sala consiliare) un nuovo spazio all’interno dell’edificio scolastico che sarà dedicato interamente alla socialità, alla cultura e all’arte.

Vi aspettiamo”.