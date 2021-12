S.Agnello. Approvato il Bilancio: nessun aumento tributi, più investimenti

“Orgoglioso dell’ impegno e del lavoro della mia Amministrazione comunale che ha approvato gia’ ieri in largo anticipo rispetto al termine del 31 marzo 2022 il bilancio di previsione 2022-2024 per poter essere, gia’ da inizio anno, ampiamente operativi per i nostri cittadini”.

E” l’annuncio che ha dato il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, sul proprio profilo facebook. Con l’approvazione del bilancio potranno essere utilizzate tutte le risorse stanziate dall’Amministrazione anche per far fronte alla difficile contingenza economica condizionata dall’emergenza sanitaria in corso.

Al sindaco ha fatto eco l’assessore al bilancio, dottoressa Maria De Martino che ha così commentato l’approvazione del documento contabile