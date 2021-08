S. Agnello. 100mila euro per le attività colpite dalla crisi

by agora informa

Posted in:

Con il bando Sant’Agnello “Resiste” l’Amministrazione Sagristani anche nel 2021 ha voluto far sentire la propria vicinanza agli imprenditori con sede operativa in città utilizzando risorse proprie provenienti dall’avanzo di Amministrazione.

Il Comune ha erogato contributi a tutte le imprese operanti che hanno presentato istanza ( ad eccezioni di quelle operanti nel settore alimentare, edile e delle vendite on line) che hanno riportato una contrazione del volume di affari superiore al 30% .

Sono arrivate al protocollo 157 di cui 130 hanno già ricevuto in settimana il contributo tra i 500/1000 euro per un importo totale di 109254,00.

“con questa soluzione rinnoviamo l’aiuto a chi ha subito perdite per l’emergenza sanitaria. Un plauso per il lavoro svolto va al Ragioniere Capo dottor Mariano Aversa e all’assessore Maria De Martino – ha detto il sindaco Piergiorgio Sagristani – per aver anche quest’anno stilato un bando che ha cercato di erogare risorse comunali provenienti dall’avanzo di Amministrazione alle aziende appartenenti ai settori maggiormente colpite dalla pandemia”.