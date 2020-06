Regione, il centro-destra candida Caldoro. Franco Cascone “pronti alla sfida”

Franco Cascone, vice sindaco di Santa Maria La Carità e candidato per il centro destra alle prossime elezioni regionali, ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla candidatura di Stefano Caldoro a Presidente della Regione Campania su designazione di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Con l’investitura di Stefano Caldoro a candidato Presidente della Regione Campania per il centro-destra è arrivato il segnale positivo che i territori, i candidati ed i nostri militanti aspettavano da tempo.

Ora possiamo metterci in marcia per restituire alla Campania tutto quello che è andato perso, al di là della propaganda di facciata, in questi ultimi cinque anni.

Stefano Caldoro conosce bene la macchina regionale che ha guidato dal 2010 al 2015, dopo i disastrosi 10 anni di Bassolino. Negli ultimi 5 anni ha denunciato, quale leader dell’opposizione in consiglio regionale, gli scempi di De Luca su trasporti, sanità, turismo e fondi europei utilizzati negli ultimi mesi solo per dare regali elettorali mascherati da misure Covid-19.

Con lui ho maturato una positiva interlocuzione da sindaco ed una consuetudine politica che si è cementata nel corso degli anni.

La designazione di Caldoro riafferma, inoltre, la rinnovata unità del centro destra in Campania e sui territori.

Un dato politico che registro con entusiasmo e che farà crescere i consensi per la nostra coalizione. Siamo pronti alla sfida ed a rappresentare, con programmi adeguati, l’alternativa al centro sinistra per la guida della Campania.