“Ragazzi in aula”. L’istituto Borrelli di Santa Maria la Carità in Consiglio regionale

Il Consigliere Regionale della Campania, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio, ha incontrato presso l’assise regionale gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Borrelli” di Santa Maria La Carità.

Nell’ambito del progetto “Ragazzi in aula” il Consigliere Alfonso Longobardi ha presieduto la seduta consiliare che ha visto i giovani studenti protagonisti nell’illustrare la bozza di proposta di legge regionale che hanno redatto sul tema “Adotta un orto”.