Raffaele Lauro: lo scudetto del Napoli “Generazione Kvaratskhelia ”

Lo scrittore Raffaele Lauro, già Prefetto della Repubblica, Senatore e capo di gabinetto di svariati Ministri ha commentato il III° scudetto del Napoli calcio con queste parole che riportiamo

“Mi è stato richiesto da un giornalista chi, secondo me, tifoso solo di complemento, possa ben rappresentare il “valore ideale” di questo terzo scudetto calcistico del Napoli: il presidente della società, l’allenatore, la squadra nel suo insieme, i tifosi di tutte le sfumature o il popolo di Napoli, in tutte le sue complesse articolazioni? Non ho avuto dubbi a riguardo, perché ho letto qualche interessante articolo che ha fatto esplicito riferimento alla “Generazione Kvaratskhelia”! Mi sono trovato totalmente d’accordo! Ho seguito, infatti, fin dall’inizio l’avventura di Khvicha Kvaratskhelia! Il giovane giorgiano mi ha affascinato non solo per l’elegante abilità e la preziosa tecnica calcistica, ma, ancor più, per i contenuti delle poche interviste che, in più di un biennio, ha concesso e per le idee che ha espresso: semplici, acute, profonde, riflessive. Rarissime in un giovane di 19/22 anni. E, poi, è un Acquario, come me! È nato 2 giorni dopo, il 12 febbraio! Vederlo piangere, avvolto nella sua bandiera, mi ha emozionato e commosso! Si, è vero, il “valore ideale” di questo scudetto, per me, è proprio la “Generazione Kvaratskhelia”!“