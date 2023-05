Giro d’Italia a Sorrento. Traffico e scuola: le ordinanze del Comune

Sale l’attesa, a Sorrento, per il passaggio della sesta tappa della 106ma edizione del Giro d’Italia, e della partenza della sesta tappa del Giro-E 2023, in programma per giovedì 11 maggio. Oltre alla chiusura per un giorno delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, l’amministrazione comunale ha emanato provvedimenti che riguardano limitazioni e divieti per la mobilità cittadina.

Si parte dalle ore 15 di mercoledì 10 maggio, e fino alle ore 20 del giorno successivo, con il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Lauro e nel tratto di corso Italia compreso tra piazza Tasso e il civico 212. Il provvedimento riguarda anche autolinee pubbliche e private, servizio pubblico di piazza con licenze taxi e veicoli a trazione animale, trenino lillipuziano e veicoli titolari di contrassegno H collegati a stalli di sosta riservati. Dalle ore 18 del 10 maggio e fino alle ore 20 del giorno successivo, è anche istituto il divieto di transito veicolare in piazza Lauro.

Per la sola giornata dell’11 maggio, dalle ore 5 alle 20, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, nel piazzale autobus del parcheggio comunale Achille Lauro e in via Fuorimura, compresa piazza Ganci e, dalle ore 6 alle 19, divieto di transito nel tratto di corso Italia compreso tra l’incrocio con piazza Tasso e con via Capasso, con obbligo per le autolinee pubbliche di transitare esclusivamente lungo via degli Aranci.

Sempre per il giorno 11 maggio, per permettere l’apposizione e la rimozione della segnaletica di gara, la circolazione veicolare è sospesa tra le ore 8 e le 9 e tra le ore 19 e le 20, in corso Italia, nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Tasso e l’incrocio con via Capasso e nel tratto compreso tra il civico 250 e l’incrocio con vico II Rota, in ambedue i sensi di marcia.

Ancora, a partire dalle ore 11.30 e fino al termine del passaggio dei ciclisti in gara, è istituito il divieto di transito sui tratti di via Capo compresi tra via degli Aranci e l’incrocio con via Nastro Verde, su tutto corso Italia, fino al confine con il Comune di Sant’Agnello, e in piazza Tasso e piazza Lauro.

Durante lo svolgimento dell’evento è vietato a tutti: il transito di qualsiasi veicolo, anche a pedali, non al seguito della gara, in ambedue i sensi di circolazione dei predetti tratti stradali; immettersi da qualsiasi accesso, varco e diramazione anche privata, nel percorso interessato dal transito dei concorrenti e della carovana della gara; intersecare o attraversare, a bordo di qualsiasi tipo di veicolo ed anche a piedi, il percorso interessato dal transito dei concorrenti.

L’ordinanza prevede, inoltre, a partire dalle ore 7 dell’11 maggio e fino al termine delle competizioni, la sospensione di tutti gli stalli di fermata delle autolinee pubbliche e private, nonché del servizio pubblico di piazza dei veicoli a trazione animale e dei taxi e del trenino lillupuziano sui tratti stradali di via Capo compresi tra via degli Aranci e l’incrocio con via Nastro Verde, su corso Italia fino al confine con il Comune di Sant’Agnello e in piazza Tasso.

Infine, il provvedimento sospende fino al termine del passaggio della corsa, tutte le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, per garantire il passaggio pedonale lungo i marciapiedi dei tratti stradali interessati dalla competizione.

