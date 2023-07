Raffaele Lauro lascia Unimpresa. “Nuovi impegni”

Il senatore Raffaele Lauro ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Segretario Generale di Unimpresa, con una lettera inviata al presidente Giovanna Ferrara, al presidente onorario Paolo Longobardi e al direttore generale Mariagrazia Lupo Albore: “Come concordato per le vie brevi, a causa di impegni professionali sopraggiunti, che non mi consentono più di assolvere, con continuità e dedizione, al mandato ricevuto di consolidare le relazioni e i rapporti, politici e istituzionali, dell’organizzazione, rassegno, con la presente, le mie dimissioni da Segretario Generale di Unimpresa, con decorrenza 1 luglio 2023. Nel ringraziare per la proficua, costante e interessante collaborazione degli ultimi tre anni, al servizio e per la salvaguardia delle micro, piccole e medie imprese, sono grato per la fiducia in me riposta e assicuro, in assoluta continuità con il passato, la mia vicinanza e supporto alla missione di Unimpresa”. I vertici di Unimpresa hanno ringraziato Lauro, anche a nome di tutti gli associati: “per il suo prezioso, disinteressato e altamente professionale contributo al rafforzamento del ruolo e dell’immagine di Unimpresa, in particolare nella fase complessa della pandemia, confermando sentimenti reciproci di stima e di amicizia, con gli auguri più sinceri di successo, per i suoi nuovi impegni professionali”.