Raffaele Lauro: Direttore Generale di Unimpresa

Raffaele Lauro e’ il nuovo segretario generale di Unimpresa. La nomina e’ stata decisa oggi con una determinazione del presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

Nel provvedimento di nomina di Lauro, gia’ prefetto e senatore, che diventa anche membro del comitato di presidenza di Unimpresa, vengono precisate le motivazioni e le finalita’ della scelta: sviluppare, intensificare e consolidare i rapporti tra Unimpresa e le Istituzioni pubbliche, a ogni livello, sia nazionale sia internazionale, nonche’ le strategie complessive dell’associazione, in una fase di complessa ripresa delle attivita’ imprenditoriali degli associati.

Al fine del concorso e dell’impulso al conseguimento di tali finalita’ strategiche, Unimpresa intende puntare sulla ricca formazione nonche’ sulle prestigiose esperienze istituzionali e professionali di Unimpresa.

La presentazione e l’insediamento del nuovo segretario generale avverra’ venerdi’ 10 luglio, a Castellammare di Stabia, in occasione della riunione del comitato di presidenza, convocato per definire le nuove politiche, post Covid-19, dell’associazione e le ulteriori proposte da sottoporre al governo per affrontare la grave crisi in atto delle piccole e medie imprese, che subirebbe un ulteriore e irreversibile aggravamento, senza misure straordinarie e immediatamente efficaci, in termini di semplificazioni burocratiche, di misure fiscali e di accesso alla liquidità.