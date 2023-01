Piccola Maratona di Capodanno: in 150 per la Stabia – Vico

Il 1° gennaio, oltre 150 partecipanti per la corsa di Capodanno che sui 5,10e 15 km hanno percorso il tratto tra Castellammare di Stabia e Vico Equense che si è concluso con il tradizionale bagno di capodanno presso i Bagni Elena. A dare il via alla gara il dottor Antonio Coppola, dirigente Asl e Garante per i diritti delle persone anziane del Comune di Sorrento, e l ex assessore Rosanna Esposito. Le imbarcazioni del circolo velico sono venute per il saluto all evento, al termine il brindisi di Capodanno con Mimmo e Anna del Marathon club Stabia che come sempre si dimostrano ottimi organizzatori e perfetti padroni di casa. Ad assistere alla evento si sono assiepate numerose persone lungo la strada Panoramica, complice la bella giornata di sole per assistere e applaudire al suggestivo tuffo di Capodanno.