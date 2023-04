Piano. Il Maresciallo Maggiore Antonio Russo premiato come “Luce della Penisola”

Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Piano di Sorrento Maresciallo Maggiore Antonio Russo continua ad essere al centro di un generale apprezzamento per il lavoro che svolge a protezione della comunità e di contrasto al crimine. In queste ore ha ricevuto il premio “Le Luci della Penisola Sorrentina ” attribuito da

Sergio Fedele, Presidente Atex Campania, Vincenzo Ercolano, Presidente Confcommercio Sorrento, Gianluca Di Carmine, Presidente Confcommercio Piano di Sorrento.

A chi e perchè viene attribuito questo premio? Atex Campania , Confcommercio Sorrento e Confcommercio Piano di Sorrento attribuiscono “Le Luci della Penisola Sorrentina “, una “luminosa segnalazione” per un cittadino, un imprenditore, un rappresentante istituzionale, un rappresentante associativo, un professionista, un artista, uno sportivo messosi in luce per una sua iniziativa che merita il plauso pubblico.

Il Comandante Antonio Russo ha di recente assicurato alla giustizia alcuni malviventi responsabili di una estorsione presso un Centro Scommesse cittadino. Prima ancora ha fatto emergere la presenza della criminalità organizzata in taluni segmenti della movida in costiera, individuando i responsabili. Solo per citare gli episodi più salienti, ma al di là di questi episodi le associazioni nella consegna del premio hanno messo in evidenza “l’impegno e la costanza con cui svolge il proprio lavoro, per la particolare attenzione per il nostro territorio e per le fasce deboli” .