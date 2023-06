Piano: ferisce una persona con una bottiglia di vetro. Arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via delle Rose a Piano di Sorrento per una segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una persona riversa a terra con una ferita al volto e, dopo aver chiesto l’intervento del 118, hanno visto, poco distante, un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra un coccio di bottiglia; inoltre, hanno accertato che quest’ultimo, poco prima, aveva aggredito la persona ferita per futili motivi.

Gli operatori lo hanno identificato per C.G., 66enne stabiese con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per lesioni personali aggravate.