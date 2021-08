Piano elezioni. Rossella Russo: si profilano scontri e divisioni, alla guerra non partecipo

Pubblichiamo di seguito una nota inviata dall’ assessore Rossella Russo sulle imminenti elezioni amministrative di Piano

C’è’ un tempo per parlare e un tempo per tacere…credo sia questo il momento opportuno per dire sommessamente la mia sugli scenari politici che si stanno profilando. Sento il dovere di dire a chiare lettere che NON E’ QUESTO IL TEMPO DI LACERARE un paese, una comunità che ha già tanto sofferto nei due anni di pandemia.

Da una parte ci sono gli amici di sempre, dall’altra l’Amministrazione uscente: ad entrambi ho chiesto con forza di unire le energie per dimostrare alla città che siamo tutti disposti a fare un passo indietro, a non creare divisioni, a mettere insieme le migliori professionalità che si pongano AL SERVIZIO DI TUTTI, amici e avversari.

Guerreggiare per dimostrare chi è il più forte o il più bravo lo ritengo un grave errore, questa è una strada che io non percorrerò.

Auspico invece ancora con forza che ci sia un sussulto di maturità da parte di tutti, me per prima, che non si perda stile, buon senso, che non sfugga mai il fine ultimo dell’impegno politico serio: IL BENE COMUNE, soprattutto degli ultimi.