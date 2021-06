Piano. Elezioni: la svolta. Gli ex con Cappiello. C’è anche Ruggiero

by agora informa

Posted in:

Salvatore Cappiello è in campo ? Pare proprio di sì. L’annuncio lo ha dato Luigi Iaccarino, ex sindaco di Piano con un post presente in rete da qualche minuto: Ed allora chi siamo ? Scrive Iaccarino e sotto un elenco di nomi

Daniele ACAMPORA presente Salvatore CAPPIELLO presente Maurizio GARGIULO presente Giovanni IACCARINO presente Luigi IACCARINO presente Annalisa PASCARIELLO presente Giovanni RUGGIERO presente Costantino RUSSO presente…

UNITI per un PATTO per la nostra CITTÀ

…ed ancora tanti altri

Da quello che si capisce si è realizzato un accordo tra gli ex, Giovanni Ruggiero e Salvatore Cappiello per sostenere quest’ultimo alle prossime elezioni amministrative a Piano. Una svolta clamorosa ed inaspettata in questi termini.