Piano. Cappiello: prenotazione per gli open-day vaccinali

Prenotazione per gli open-day nell’ambito della campagna vaccinale per garantire una gestione dei flussi più ordinata presso l’hub di Villa Fondi. E’ la novità introdotta dal sindaco Salvatore Cappiello che dal proprio profilo facebook ha spiegato le difficoltà del momento con un post che di seguito riportiamo

Voglio prima di ogni cosa rassicurare tutti i miei concittadini: so i disagi che state vivendo, me ne occupo tutti i giorni, le vostre preoccupazioni sono le mie. Siamo costantemente a lavoro per risolvere tante difficoltà, anche quelle nuove, anche quelle che non dipendono dal Comune. E vi assicuro che sono tante.

Partiamo da qui. Stiamo facendo di tutto per far fronte a questa ulteriore ondata di contagi mondiale, per proteggere le famiglie ed evitare chiusure dannose per gli imprenditori. Intanto gestiamo una campagna vaccinale che accavalla le tre dosi e i vaccini pediatrici, con modalità diverse dal passato, quando la somministrazione avveniva solo per convocazione nell’hub prestabilito. Ci sono file ovunque ora, anche fuori alle farmacie. E ovunque chi amministra fa il possibile per gestire flussi imprevedibili, dovuti anche alle disposizioni, per molti comoda, degli open day.

Non smettiamo di cercare soluzioni che siano lineari, legali e rispettose delle direttive generali. C’è davvero tanto lavoro da fare. Per questo abbiamo impegnato ulteriori risorse economiche comunali per garantire l’apporto della Croce Bianca, abbiamo esortato ancora una volta i Sindaci dei Comuni di Meta, Sant’Agnello e Sorrento ad intensificare gli sforzi e a garantire collaborazione. Altrettanto stiamo facendo e abbiamo fatto con i vertici dell’Asl che, nonostante le difficoltà, cercano di condurre al meglio, la campagna vaccinale.

Abbiamo approntato con la Polizia Municipale, la protezione civile, il consiglio comunale tutto, con lo specifico supporto del consigliere Gabriele di Filippo, un sistema che consenta di decongestionare le code, evitando la calca. Tutti stanno offrendo il proprio apporto, nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Ora, insomma, è il momento di rimboccarsi le maniche.

Cari concittadini, siamo qui per voi e con voi anche ora. Continuate a comportarvi con responsabilità, prudenza e pazienza. So che è un periodo difficile, ma insieme riusciremo ad affrontare anche questo.

Di seguito alleghiamo il link/Qr code attraverso il quale è possibile prenotare il giorno della vaccinazione in open day con la preghiera di rispettare gli orari indicati per evitare assembramenti.