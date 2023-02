Piano, al via gli incontri con gli operatori economici della città. Focus su opportunità bandi ed eventi

Il Comune di Piano di Sorrento, insieme alla Confcommercio Piano, alla Pro Loco Piano e all’associazione Atex Campania, ha deciso di organizzare incontri periodici a cui invitare gli operatori economici di Piano (strutture turistiche, ristoratori, commercianti, guide turistiche, artigiani) per dare informazioni utili, per presentare iniziative e proposte, per aggiornare su bandi di finanziamento, per illustrare i principali eventi organizzati a Piano e in Penisola Sorrentina, per affrontare tematiche specifiche e per raccogliere suggerimenti e istanze.

La finalità è quella di promuovere la cultura della condivisione e dell’aggregazione tra gli operatori.

Il primo appuntamento è il 20 febbraio alle 19.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Piano.

La riunione durerà un’ora.

Questo l’ordine del giorno del primo appuntamento :

-Resto al Sud : Breve Illustrazione di questa misura di Finanziamento ancora attiva nel 2023 con alcuni esempi relativi a strutture che hanno ottenuto il finanziamento

-Bandi Finanziamenti 2023 : Sarà distribuita ed illustrata una scheda con tutte le misure nazionali, regionali, camerali attive nel 2023 con spese ammissibili e soggetti beneficiari. Sara’ possibile formulare domande ed avere chiarimenti.

-HospitalySud: Sara’ presentata questa manifestazione che si terrà mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio presso la Stazione Marittima di Napoli. Ingresso gratuito Unico appuntamento del Centro Sud per gli operatori del mondo dell’ospitalità, in particolare titolari, manager, personale e consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa-terme. In programma le ultime novità del settore. Organizzeremo un gruppo che parte dalla Penisola Sorrentina

-Recruiting Day Presentazione di questa iniziativa organizzata a Piano il 22 febbraio nella quale aziende potranno presentare le loro esigenze per assumere e chi è alla ricerca di lavoro potrà presentare il proprio curricula

-Pillole marketing : Obiettivo Birmingham,Zurigo e Oporto. Illustreremo come organizzarsi per promozioni “mirate”dopo l’annuncio del volo diretto da Napoli per Oporto,Zurigo e Birmingham. Fondamentale per le strutture ricettive sviluppare una capacità commerciale per non essere unicamente dipendenti dai grandi portali internazionali.