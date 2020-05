PD Meta, il segretario Esposito: una cabina di regia per superare la crisi

Come Partito Democratico di Meta nelle ultime settimane abbiamo dato il via ad un intenso lavoro di proposta e ascolto di alcune categorie presenti sul territorio, di concerto con tutti i circoli della penisola sorrentina, la segreteria del PD Napoli – attraverso la delegata al turismo e alle politiche sociali Angela Aiello, membro del PD locale e assessore del Comune di Meta – e il grande impegno del mio Direttivo che ringrazio di cuore ancora una volta per l’instancabile supporto. Abbiamo preparato una documentazione importante e continueremo a lavorare nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze per affrontare il delicato tema delle categorie di lavoratori più esposti alla crisi.

Adesso inizia per tutti noi una vera Fase 2 e servono decisioni coraggiose, perché non possiamo dare risposte vecchie a problemi nuovi: dobbiamo immaginare misure straordinarie per il nostro territorio perché non esiste – e non esisterà a breve – un’economia alternativa.

In particolare lo scorso 16 maggio abbiamo organizzato un incontro molto importante: una video-riunione del PD Meta con i rappresentanti dei balneari Antonio Cafiero, presidente del Consorzio Terra del Mare, Marinella Longobardi, presidente provinciale del Sib, il sindacato che riunisce i gestori di stabilimenti balneari italiani, e il presidente dell’Associazione ATEX Campania, Sergio Fedele, in rappresentanza del settore extralberghiero.

Lo scopo è quello di dare ascolto alle istanze delle categorie produttive che danno lavoro, al fine di immaginare soluzioni concrete per quest’emergenza ormai anche economica. Abbiamo raccolto importanti indicazioni e proposte che abbiamo condiviso con il Coordinamento del Partito Democratico della Penisola Sorrentina e la segreteria del PD Napoli.

Per quanto riguarda da vicino il nostro comune, quello che emerge con forza da tutte le categorie ascoltate, tralasciando le argomentazioni di più lungo respiro territoriale che saranno oggetto della proposta che i circoli della penisola consegneranno al PD metropolitano, si avverte da più parti la necessità di creare un vero coordinamento per realizzare servizi integrati adeguati alla gestione della fase, in grado di assicurare, a livello locale, la comunicazione dei clienti dei settori alberghiero ed extralberghiero, con trasporti e spiagge, attività commerciali e ristorazione. Una vera e propria cabina di regia coordinata dall’amministrazione comunale. Proposta questa, fortemente caldeggiata nelle scorse settimane dal consigliere comunale del PD Francesco “Ciccio” Miccio, che personalmente condivido e che reputo utile in questo momento di forte incertezza.

Sono convinto che già da oggi, anche nella nostra piccola Meta, dobbiamo immaginare e gestire la Fase 3, che va elaborata riconsiderando la vocazione del territorio, ma considerando anche la qualità del turismo che in penisola vogliamo, che deve essere più sostenibile, innanzitutto per la qualità della vita dei residenti.

Su questo e su tante altre cose stiamo lavorando: è solo un punto di partenza ma noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo anche in futuro per contribuire fattivamente alla rinascita del nostro Paese.

Avv. Salvatore Esposito – Segretario del Partito Democratico di Meta