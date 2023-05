Nuovo look per la Regina Giovanna: 4 mln di € dalla Regione. In due anni e mezzo record di fondi al Comune: 40 mln di €

4 milioni e 200mila euro per il parco agricolo archeologico della Regina Giovanna al capo di Sorrento. La Regione Campania ha deliberato, il 5 maggio scorso, il finanziamento richiesto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Coppola. L’esecutivo cittadino, fin dall’insediamento, ha dato la massima priorità al progetto per il restyling dell’area, che si estende su una superficie di 56mila metri quadrati, destinata ad affermarsi come nuovo importante attrattore turistico. Infatti, la Regina Giovanna, acquistata dal Comune nel 2003, è un sito di grande pregio storico ed ambientale.

Qui ci sono i resti della villa marittima di epoca imperiale (I° secolo d.c.) appartenuta al nobile romano Pollio Felice, il tutto inserito in un contesto naturalistico che esalta la macchia mediterranea che degrada verso il mare.

Nell’area è presente una casa colonica ed altri locali da ristrutturare che potrebbero essere riadattati come laboratori per la produzione delle eccellenze locali e come Museo della civiltà contadina.

Ad oggi l’Amministrazione del sindaco Coppola ha reperito fondi per finanziare progetti municipali per un importo superiore ai 40 milioni di euro.

Un vero e proprio record.