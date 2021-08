Meta. Vaccini al mare con cornetto e caffè: venerdì 20 agosto

Vaccino anche in riva al mare con caffè e cornetto offerti dagli stabilimenti balneari.

E’ l’ultima trovata del Dottor Antonio Coppola, commissario anti covid nell’ambito dell’ASL Napoli 3 sud che, in sinergia con il Comune di Meta e grazie alla fattiva collaborazione del sindaco Giuseppe Tito, ha organizzato l’ennesimo open day. L’appuntamento è per venerdì prossimo, 20 agosto, alla spiaggia di Meta dalle 11 alle 17.

Hanno aderito “Lido Marinella”, “Metamare” e “Resegone”.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che non hanno ancora fatto il vaccino. Per la somministrazione non è necessario essere iscritti sulla piattaforma regionale. Basta presentarsi in una delle postazioni allestiste dall’ASL presso la spiaggia.

E così prosegue la campagna vaccinale nel territorio dell’ASL Napoli 3 sud per ampliare la platea delle persone immunizzate.

“Le evidenze scientifiche confermano l’importanza del vaccino per ridurre le complicazioni più gravi e, quindi, il ricorso agli Ospedali ed, al tempo stesso, per limitare la circolazione del virus – ha detto il Dottor Antonio Coppola. La stessa variante Delta è un tentativo del virus di adattarsi alle mutate condizioni. Potrebbero arrivare altre varianti, possiamo evitarle solo facendo crescere il numero di persone vaccinate”.

Grande successo hanno riscosso nei giorni scorsi gli open day organizzati un po’ ovunque dal commissario.