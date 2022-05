Mattarella a Sorrento. Per il summit “Verso sud”. Straordinario successo per la città

E’ previsto l’arrivo a Sorrento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha dato la propria adesione al summit “Verso sud” organizzato per il 13 e 14 maggio dal Ministro per il sud, Mara Carfagna, per discutere di cooperazione economica tra i paesi dell’area con la collaborazione del prestigioso Forum Ambrosetti e la partecipazione attiva del Comune. All’evento, che si tiene a Villa Zagara, presenziano ben 10 ministri in carica, importanti personalità provenienti da tutto il mondo e, con ogni probabilità, lo stesso Mattarella. E’ la prima volta nella storia della città che un Presidente della Repubblica viene a Sorrento in veste ufficiale. Uno straordinario successo per la città ed una occasione rilevante che offre risalto mediatico e ritorno di immagine sul piano internazionale. Dopo il G 20 del Commercio estero, con la presenza del Ministro degli Esteri dell’Italia, oltre a numerosi leader mondiali, un’altra occasione in cui Sorrento assurge a città simbolo della bellezza e della cooperazione tra i popoli. Il meeting organizzato dall’ONU per il turismo giovanile e la Rolex Cup di vela completano, per ora, un periodo particolarmente felice per Sorrento, sommersa da eventi di prestigio e dal ritorno di turisti. La crisi sembra veramente superata.